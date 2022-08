Arsenali e Man Utd i mësojnë kundërshtarët e parë në fazë të grupeve në Europa League Ka filluar shorti për fazën e grupeve të Europa League. Arsenali, Roma dhe Manchester United i kanë mësuar kundërshtarët e tyre të parë. Arsenali ka punë me PSV, ndërsa “Djajtë e Kuqë” me Sociedadin Më poshtë gjeni listën me çiftet e para të skuadrave në grupe. /Lajmi.net/