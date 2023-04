Arrestohet serbi që pak javë më parë plagosi me armë zjarri një polic të Kosovës Policia e Kosovës ka arrestuar një serb të dyshuar për pjesëmarrje në disa vepra kriminale. Një nga to është edhe sulmi me armë zjarri ndaj autoriteteve policore kosovare muaj më parë, përcjell lajmi.net. “Lidhur me këtë rast kundër tij ishte ngritur kallëzim penal për veprat penale “Pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal të organizuar”, “Vrasje…