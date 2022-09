Arrestohet përdoruesi i Tik-Tok nga Gjilani, që iu fliste fjalë të ndyta të miturave në internet

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar të riun nga Gjilani i cili ka publikuar video në rrjetin social TikTok, i cili përdorte fjalor degradues.

“I dyshuari në disa faqe të internetit është shfaqur direkt (LIVE) në një video ku ka biseduar me vajza me fjalor degradues, edhe pse vajzat kanë treguar se janë të mitura 16-17 vjeçare ndërsa njëra prej tyre 18 vjeçare, i dyshuari edhe pse e kupton që është duke komunikuar me të mitura ai flet fjali nxitëse seksuale”, thuhet në njoftimin e policisë, transmeton Klankosova.tv.

Postimi i plotë:

Drejtoria Rajonale Gjilan, Njësiti i Hetimeve të Stacionit Policor me datën 01.09.2022 pas një pune operacionale ka lokalizuar dhe arrestuar të dyshuarin Kosovar E.M. (2003).

Video në fjalë është shpërndarë edhe nëpër rrjete të ndryshme sociale TikTok, youtube etj.

I dyshuari është intervistuar në bazë të procedurave ligjore.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit për Krime të Rënda i dyshuari është ndalur në mbajtje për 48 orë dhe rasti me kallëzim penal ,,Degradim i integritetit seksual” procedohet për në Prokurorinë Themelore në Gjilan. /Lajmi.net/