Arrestohen dy persona, kishin hyrë prapa lokalit dhe vodhën mall me vlerë mbi 94 mijë euro

Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë të ditur se ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve Q.L., dhe D.T., për veprën penale “Vjedhje e Rëndë në bashkëkryerje në vazhdimësi”.

Prokuroria tregon se të dyshuarit e kanë dëmtuar një pronar të një biznesi, pasi që në pjesën e pasme të dyqanit, përmes një vrime rreth 1 metër të hapur kanë hyrë brenda dhe kanë vjedhur sasi të konsiderueshme të mallit.

Ndërsa pas arrestimit të dyshuarve, malli që është vjedhur u sekuestra, dhe vlera e mallit kaë shifrën e në 94,859.75 Euro.

Njoftimi i plotë:

Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë, kundër të pandehurve Q.L., dhe D.T., për veprën penale “Vjedhje e Rëndë në bashkëkryerje në vazhdimësi” nga neni 315 par. 1 nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës ndër tjera cekët se nga data e pavërtetuar e në vazhdimësi gjerë me dt.23.10.2023, në Gjakovë, saktësisht në depon e objektit afarist pronë e të dëmtuarit M.B., të pandehurit duke vepruar me dashje dhe në bashkëkryerje me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete, e përvetësojnë pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit, në atë mënyrë që të pandehurit përmes një vrime rreth 1 metër e hapur në mur në pjesën e pasme të dyqanit kanë kaluar në pjesën e depos që i përket të pandehurit Q.L., ku aty kanë hapur një pjesë të murit ndarës që ka qenë e mbyllur me panele druri me vida të cilat kanë qenë të vendosura nga ana e depos së të pandehurit Q.L., ku kanë hyrë në depon e të dëmtuarit dhe nga aty kane vjedhur mallra të ndryshme të cilat i kanë bartur në dyqanin e të pandehurit Q.L., dhe e kanë mbyllur prapë pjesën e panelit, ku pas një punë operative të policisë një pjesë e sendeve sekuestrohen dhe i kthehen të dëmtuarit, me çka të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm material në shumë prej 94,859.75 Euro.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barrë. /Lajmi.net/