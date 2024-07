Arratisja e Rosiqit, reagon Syla: O Albin Kurti edhe një kriminel ju iku a?

Gazetari kosovar dhe drejtuesi i gazetës “Metro”, Valon Syla, ka reaguar pasi sot është arratisur edhe një nga të dënuarit për vrasjen e Oliver Ivanoviqit, Marko Rosiq.

Syla ka pyetur Qeverinë Kurti se si u bë që iku njeriu i dënuar për vrasjen e Oliver Ivanoviqit.

Gazetari kosovar ka thënë se dikush duhet të japë përgjegjësi se kush po i blenë dhe kush po i çel dyert e burgjeve të Kosovës. Gazetari kosovar ka thënë se Qeveria Kurti do ta paguajë në zgjedhje gjithë këtë që po ndodh.

Reagimi i plotë:

O Albin Kurti edhe nje kriminel ju iku a? A jeni more ksajde ju. A jeni në punë se ju ka hi uji në tona anët…

Qysh iku tash Marko Rošic nga burgu, njeriu i denuar per vrasjen e Ivanovicit. A qaq jeni te kapun prej Serbisë qe as atentatoret nga strukturat sekrete e kriminale serbe sun po i mani në burg. Apo e leshuat si Radoicicin?

Shpejt dikush te jap përgjegjësi?

Kush po i blen e po i çel dyert e burgjeve tona?

Dorëheqje dhe denime per krejt ata qe e prunen Shtetin e Kosovës ne kete gjendje qe as me i mbajt ne burg njerzit spo mundet, se lere mo me i shti kriminelet e vrasesit e ri.

Pthu bre Zoti ju marroft. Por keni me pagu në zgjedhje.

Ju jeni marria kombtare.