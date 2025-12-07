Arian Tahiri kandidon për deputet: Kam energji dhe dëshirë të kontribuoj për të gjithë vendin timë
Ish kandidati për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahiri ka njoftuar se do të jetë kandidat për deputet nga PDK në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ai ka thënë se beson që Bedri Hamza i duhet vendit tonë, shkruan lajmi.net. “Përveç Mitrovicës, ndjej se kam energji dhe dëshirë të kontribuoj për të gjithë vendin tim. Në listë…
Lajme
Ish kandidati për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahiri ka njoftuar se do të jetë kandidat për deputet nga PDK në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Ai ka thënë se beson që Bedri Hamza i duhet vendit tonë, shkruan lajmi.net.
“Përveç Mitrovicës, ndjej se kam energji dhe dëshirë të kontribuoj për të gjithë vendin tim. Në listë më gjeni me numër 30! Faleminderit për besimin dhe përkrahjen!”, ka shkruar Tahiri në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij: