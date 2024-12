Apeli ua vazhdon paraburgimin ushtarëve malazezë që mbajtën në veturë targat “Kosova është Serbi” Gjykata e Apelit lë në fuqi vendimin e Themelores, me të cilin tre shtetasve malazezë që shkuan në Manastirin e Deçanit me targa “Kosova është Serbi”, u është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Në lidhje me këtë për lajmi.net është deklaruar zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Laureta Ulaj. “Referuar pyetjes suaj, ju…