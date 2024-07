Apeli kthen në rigjykim rastin e vrasjes së 18-vjeçarit në Podujevë Gjykata e Apelit ka kthyer për rigjykim çështjen e vrasjes së 18-vjeçarit L.F. në Podujevë. Ky vendim anulon aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, me të cilin i mituri i parë ishte dënuar me 10 vjet burgim dhe i mituri i dytë me 9 vjet burgim. Aktgjykimi i Apelit është marrë më 17 korrik 2024,…