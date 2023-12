Antidroga në aksion me veprime taktike: Kapën disa lloje të drogës dhe arrestohen 3 persona në Prishtinë Policia e Kosovës me një komunikatë për media ka njoftuar se ekipet kundër drogës të tyre kanë zhvilluar një aksion të madh ku ka rezultuar me kapjen e një sasie droge dhe arrestimin e disa personave. Aksioni ka ardhë pas informatave paraprake dhe hetimeve të kryera, shkruan lajmi.net. Fillimisht policia kanë kapur të dyshuarin kryesorë,…