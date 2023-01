Anthony Joshua paralajmërohet mos të nxitojë për luftën me Deontay Wilder Tifozët janë ende të etur për të parë një luftë mes ish-kampionëve të botës në peshën e rëndë, Joshua dhe Wilder, por britanikut i është thënë të marrë kohën e tij përpara se të hyjë në ring me rivalin e tij. Ish-kampionët e botës në peshat e rënda nuk u ndeshën me njëri-tjetrin kur mbajtën…