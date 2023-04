Ankesat ndaj profesorit të Filologjisë Bekim Bejta, Rektorati paralajmëron masa

Pretendohet se ka kërcënuar studentët dhe kolegët e tij. Andaj, Rektorati i Universitetit të Prishtinës, ka paralajmëruar masa ndaj profesorit të Filologjisë, Bekim Bejta.

Studentët dhe kolegët janë ankuar te ai për kërcënim, kurse për këtë është deklaruar edhe Rektorati, duke shtuar se shpreh përkushtimin e palëkundur për të garantuar zbatueshmërinë e Kodit të Etikës në të gjithë mjedisin mësimor akademik, përcjell lajmi.net.

Tutje, bëhet e ditur se UP po e shqyrton me urgjencë rastin dhe se brenda një kohe të shkurtët pritet të dalë me masën adekuate.

“Me këtë rast, menaxhmenti i UP-së, shpreh përkushtimin e palëkundur për të garantuar zbatueshmërinë e Kodit të Etikës në të gjithë mjedisin mësimor akademik. Në këtë drejtim, UP është duke e shqyrtuar me urgjencë rastin dhe do të ndërmarrë inicimin e masave adekuate që janë në dispozicion dhe në kompetencë brenda universitetit, pa paragjykim ndaj procedurave jashtë institucionit që mund të zhvillohen nga autoritetet kompetente”, thuhet në deklaratë.