Ana Kabashi ndanë me ndjekësit një pjesë nga kënga e saj e re – Pritet ta publikojë së shpejti Këngëtarja Ana Kabashi ka paralajmëruar këngë të re. Kënga do të titullohet “Malli” dhe do të publikohet së shpejt, shkruan lajmi.net. Këtë e ka bërë të ditur vetë këngëtarja në ‘Instagram’. Ajo gjithashtu ka postuar edhe një pjesë të shkurtër të këngës. Por detaje të tjera këngëtarja nuk ka zbuluar, e se kur do të…