Ambasadorja e Kosovës në Finlandë flet për ngjarjen tronditëse, ku e plagosur mbeti edhe një vajzë nga Kosova

Në mesin e të vrarëve është po ashtu një 12 vjeçar, dy të plagosur, në mesin e të plagosurve edhe një vajzë nga Kosova.

Ambasadorja Geci, ka treguar dhimbjen duke i shprehur ngushëllime të prekurve nga ngjarja tronditëse.

“E pikëlluar thellë për tragjedinë në Finlandë, veçanërisht duke ditur se një nga të plagosurit është një vajzë nga Kosova. Duke dërguar dashuri, mbështetje dhe ngushëllime të përzemërta për të gjithë të prekurit nga kjo ngjarje shkatërruese. Ju gjeni forca dhe shërimi në këtë kohë të vështirë.”-ka shkruar ambasadorja në platformën “X”.

Fenomeni i të shtënave nëpër shkolla në Evropë, që nga viti i kaluar ka shënuar rritje negative. Kjo si pasojë e fëmijëve që janë neglizhuar nga prindërit e tyre, dhe bullizmit që ndodhin në shkolla.Para disa muajsh, një ngjarje e ngjashme ndodhi në Serbi, ku mbetën të vrarë rreth 8 persona.

Ngjarje të tilla janë të rralla në kontinentin e Evropës, dhe ngjarjet e fundit i kanë vendosur në alarm shtetet e tjera evropiane.

