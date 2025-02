Ambasadori britanik pas takimeve me partitë: Shpresoj se Qeveria do të formohet shpejt Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, pas takimeve të ndara që zhvilloi këtë javë me liderët e partive në Kosovë, shpreson për formimin e shpejtë të qeverisë. Ai shpreson që qeveria e re do të punojë në interes të popullit të Kosovës dhe do të bëjë përparim në çështjet jetike për rrugën e Kosovës drejt…