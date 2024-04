Ambasada e SHBA-ve uron besimtarët mysliman festën e Fiter Bajramit

Ambasada, mes gjuhëve që ka uruar, ka shkruar edhe në gjuhën shqipe.

“Urimet më të përzemërta për të gjithë ata që festojnë Bajramin në Kosovë dhe në mbarë botën: Me Fat Fitër Bajrami, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bayramınız Kutlu Olsun, Eid Mubarak!”, shkroi ambasada amerikane në X.

Warmest wishes to everyone celebrating Eid in #Kosovo & around the world: Me Fat Fitër Bajrami, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bayramınız Kutlu Olsun, Eid Mubarak! pic.twitter.com/vNcyMhLS2Y

— U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) April 10, 2024