Ambasada e Kosovës në Abu Dhabi i paralajmëron qytetarët: Mos fotografoni pamje nga incidentet me raketa apo dronë, dënoheni rëndë
Lajme
Përmes një postimi në Facebook, nga kjo Ambasadë ka thënë se në përputhje me legjislacionin dhe rregullat e brendshme në fuqi në vendi pritës, ndalohet rreptësisht fotografimi, incizimi apo shpërndarja e pamjeve dhe informacioneve nga vendet ku ndodhin incidente të lidhura me raketa apo dronë, si dhe publikimi i vendndodhjeve të këtyre incidenteve në rrjete sociale apo platforma të tjera.
“Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe zbatojnë masa të rrepta ligjore ndaj çdo shkeljeje, përfshirë:
*gjoba të larta financiare,
*dënime me burg,
*konfiskim të pajisjeve elektronike,
*si dhe deportim të shoqëruar me ndalim të rikthimit në vend”, thuhet në njoftim.
Ambasada u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të respektojnë me përpikëri ligjet dhe rregullat në fuqi dhe të kontribuojnë në ruajtjen e sigurisë dhe rendit publik në vendin ku jetojnë dhe veprojnë. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: