Ambasada britanike në Kosovë, nis fushatën për përfshirje të barabartë të grave në jetën publike

Përmes një videoje nga ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves ka thënë se kjo fushatë bën me dije se nuk ka asgjë pa gratë.

“Nëpërmjet Projektit tonë të Rekrutimit, mbështetur nga Britania e Madhe për Kosovën, nis një udhëtim drejt rekrutimit të bazuar në merita në zyrat publike. Ne jemi veçanërisht të frymëzuar nga gratë që janë emëruar në role të larta dhe që janë nxitëse për ndryshim”, thuhet në njoftimin e ambasadës britanike.

“Nga sot, ne po nisim një fushatë për të treguar pse nuk mund të bëjmë pa to. Kur gratë janë lidere në administrata publike, qeveritë janë më përgjegjshme. Në Kosovë ka shumë raste ku gratë kanë bërë ndryshime nga pozitat e tyre”, thotë dhe ambasadori britanik në Kosovë.

There can be no good governance without the meaningful and equal inclusion of women in public life.

Through our Recruitment Project, the 🇬🇧supported 🇽🇰 to embark on a journey towards merit-based recruitment in public offices.

From today, we are launching a campaign. pic.twitter.com/1mEFWg4h5q

— UK in Kosovo 🇬🇧 (@UKinKosovo) September 19, 2024