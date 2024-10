“Alo”, kënga më e re e Bejtës

Artisti i njohur shqiptar, Bejta, ka publikuar së fundmi projektin e ri muzikor.

“Alo” mban titullin kënga, të cilën e ka kompletuar edhe nga ana vizuale.

Teksti është shkruar nga vetë këngëtari me ‘beat’ dhe producim nga Ausilio.

Videoja ndërkohë u kompletua nga Hello Flex.

Përmes këngës jep edhe një mesazh në InstaStory, ku thotë: “Është normale të ziheni me të dashurit tuaj. Mos e shpërqendroni veten me gjëra negative si alkooli, ndeja apo droga, por kaloni kohë të mirë me shokët e ngushtë, bisedoni merrni energji pozitive”.

“Faleminderit për mbështetjen. Ju dua”, ka shkruar ai.

Kënga mori reagime të shumta pozitive, duke e përgëzuar për këtë zhanër të muzikës dhe për temat që po trajton.

Të plotë tashmë mund ta gjeni në kanalin zyrtar, YouTube.