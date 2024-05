Ali Ahmeti publikon “Marrëveshjen” sekrete me koalicionin VLEN, ja çka përmban ajo

07.12. 2023

Deklaratë e përbashkët politike

Fillimi i negociatave me BE-në sjellë përfitime strategjike dhe domethënëse për vendin tonë. Duke marrë parasysh krizën në Maqedoni ne palët nënshkruese bashkohemi me një zë për ta adresuar nevojën urgjente për stabilitet në vend.

Kriza aktuale e lidhur ngushtë me ndryshimet kushtetuese kërkon vëmendje të menjëhershme dhe përpjekje bashkëpunuese për të mbrojtur parimet, dhe mirëqenien e qytetarëve.

Ndryshimet Kushtetuese kanë krijuar një siatuatë që kërkon shqyrtim të kujdeshsëm, dialog të hapur, dhe bashkëpunim për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Është në këtë frymë uniteti dhe përgjegjësie kolektive që ne paraqesim këtë deklaratë të përbashkët politike duke njohur peshën e sfidave që përballet Maqedonia e Veriut.

Për këto qëllime ne si parti politike deklarojmë si më poshtë:

Ne partië politike të nënshkruara më poshtë duke pasur parasysh situatë që ndodhet vendi, ndjemë detyrimin të deklarojmë që tani dhe në të ardhmen të bashkëpunojmë dhe qeverisim vetëm me ato parti politike që pranojnë të mbështesin ndryshimet kushtetuese për integrimin e vendit në BE.

Në nënshkrimet e përfaqësuesve të partive politike:

Arben Taravari

Afrim Gashi

Ali Ahmeti

Bilall Kasmi

Izet Mexhiti

Këtë dokument e kanë nënshkruar të gjithë të lartpërmendurit përfshirë dhe mua që e kam nënshkruar dokumentin më 13 janar.

Ne jemi shumë racional, dhe të bindur se vendit tonë i duhet stabiliteti, paqja, marrëdhëniet e mira mes komuniteteve, i duhet zero problem me fqinjët dhe anëtarsim i plotë në BE.

Emocionet ti lemë pas krahëve, dhe të bëjmë përpjekje për të ndërtuar struktura të qëndrueshme të shtetit, dhe këto kapacitete janë në Frontin Europian të gatshëm që ne të jemë bartës dhe pjesë e proceseve, dhe vendi jonë të aderojë aty ku e ka vendin”, tha Ahmeti.