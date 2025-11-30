“Aleanca do të ketë dyshifrorë”… ja çfarë po paralajmëron Haradinaj për zgjedhjet e 28 dhjetorit
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) do të garojë si subjekt i vetëm në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka deklaruar nënkryetari i kësaj partie, Daut Haradinaj. Haradinaj tha se po synojnë rezultate të mira dhe se “nuk do të ketë krijim të institucioneve pa Aleancën dhe do të jetë një parti e konsoliduar parlamentare”. Lista…
Lajme
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) do të garojë si subjekt i vetëm në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka deklaruar nënkryetari i kësaj partie, Daut Haradinaj.
Haradinaj tha se po synojnë rezultate të mira dhe se “nuk do të ketë krijim të institucioneve pa Aleancën dhe do të jetë një parti e konsoliduar parlamentare”.
Lista zgjedhore e kandidatëve për deputetëve, shton ai se do përbëhet nga 110 figura të të gjitha fushave.
Haradinaj tha se për zgjedhjet e parakohshme të dhjetorit po hartojnë një program real dhe se oferta e tyre është për ndryshim të gjendjes në vend.
“Ne do të bëjmë ma të mirën në këto zgjedhje, domethënë jemi kah shkojmë me një program real, jemi duke e hartuar listën garuese për deputetë me figura që i mendojmë më të mirat që i ka shoqëria në Kosovë, pa përjashtuar asnjë kategori të shoqërisë, duke filluar prej sportit, kulturës, letërsisë, shkencës e deri te njerëzit e kontributit për liri domethënë figurave të luftës, pse jo domethënë përfaqësimin e diasporës, mendoj që jemi kah e ofrojmë një listë të fortë, të mirë. Jemi të interesuar të bëjmë një fushatë programore me ofertë e jo të akuzojmë shumë, qëllimi edhe në të kaluarën e afërt edhe sot është që të ndërrojmë gjendjen në Kosovë, me e kthy Kosovën në binare të veta, drejtimin që ka qenë me i kthy aleatë prapë. Raportet me ta që t’i kemi shumë më të mira, me i heq sanksionet kundër Kosovës, me e kthy shtetin në binar për shkak se kemi dëme marramendëse”, deklaron Haradinaj për KosovaPress.
Aleanca po shpreson në rezultate e përqindje më të lartë në këto zgjedhje të jashtëzakonshme.
“Qëllimi jonë është që të ndërrojmë situatën, me ndërru gjendjen dhe me ndërru qeverisjen. Automatikisht kjo nënkupton një qeveri pa zotin Kurti edhe ndoshta e patëm mundësinë edhe me Glauk Konjufcën, por sidoqoftë, ishte situata çfarë ishte dhe mundësia e bashkëpunimit ishte e pamundur dhe unë mendoj që Aleanca do të ketë dyshifrorë, minimalisht domethënë dhe ta ketë një një përqindje modeste, të mirë dhe të jetë një parti e konsolidum parlamentare dhe nuk mendoj që do të ketë krijim të institucioneve të Kosovës pa Aleancën”,shton Haradinaj.
Ai konfirmoi se gjatë këtyre ditëve kanë zhvilluar takime pothuajse me të gjitha partitë politike, por që qëndrimi i tyre është garimi pa marrëveshje parazgjedhore.
“Po me të gjithë [jemi takuar], domethënë, pa dallim, përveç Vetëvendosjes, po i kemi raportet shumë të shëndosha edhe me LDK-në, edhe me PDK-në edhe me iniciativa qytetare në nivele komunale, me shoqëri civile, me njerëz të mediave, me njerëz të kulturës, po ka pasë, do të ketë prapë kemi kohë edhe disa ditë, por mendoj që Aleanca do ta ruan identitetin e vet si subjekt politik, edhe gjasat reale janë që do të garojmë si subjekt vetëm, pa ndonjë marrëveshje parazgjedhore, me ndonjë subjekt të madh politik po flas, jo pse Aleanca ndoshta njëanshëm po don, por kështu është krijuar momentumi edhe nganjëherë ndikohesh prej momentumit…. Aleanca prapëseprapë do të garojë me logon e vet- AAK dhe brenda kësaj liste do të jenë 110, ku do të jenë të përfshirë pothuajse të gjitha kategoritë”, thekson ai.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në zgjedhjet e 9 shkurtit ka garuar në koalicion me Nismën Socialdemokrate. Ky koalicion doli në vendin e katërt me 7.06 për qind të votavem ose tetë ulëse.
Nënkryetari i AAK-së, Daut Haradinaj, deklaroi se koalicioni me Nismën nuk rezultoi i suksesshëm dhe, sipas tij, madje shkaktoi edhe dëm.
“Nuk është e thënë me Limajn, Limaj ishte pjesë e koalicionit, njerëzit ndoshta e keqkuptojnë, nuk kemi ne personale as me zotin Kurti, as me Limen, as me kërkon, por nuk funksionoi ai koalicion. Mendoj që kemi pasur një dëm edhe jemi shumë të interesuam me shku kështu qysh jemi, edhe në rast se do të ketë pjesëmarrje në listën e Aleancës, akronimet nuk do të ndërrojnë, vetëm në rast se kemi një koalicion më të madh. Domethënë për subjektet tjera, për shoqëritë civile, për iniciativat qytetare janë të mirë se ardhura nën llogon e AAK-së”, përfundon ai.
Zgjedhjet më 28 dhjetor u caktuan nga presidentja Vjosa Osmani, më 20 nëntor, pasi shpërndau legjislaturën e nëntë, meqë gjatë tetë muajve nuk arriti të funksionalizohet puna e kuvendit dhe dy herë dështoi edhe zgjedhja e qeverisë.
Fushata zgjedhore do të fillojë me datën 17 dhjetor, ndërkaq periudha e aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës ka nisur me datën 26 nëntor dhe përfundon me 6 dhjetor.