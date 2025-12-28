Albin Kurti ushtron të drejtën e votës

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka votuar sot në zgjedhjet parlamentare. Kurti e ka hedhur votën e tij në Prishtinë, në qendrën e votimit të vendosur në Fakultetin Juridik. Ai ka votuar i vetëm, pa përcjellje, duke ushtruar të drejtën e tij qytetare në kuadër të procesit zgjedhor. /Lajmi.net/

Lajme

28/12/2025 09:45

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka votuar sot në zgjedhjet parlamentare.

Kurti e ka hedhur votën e tij në Prishtinë, në qendrën e votimit të vendosur në Fakultetin Juridik. Ai ka votuar i vetëm, pa përcjellje, duke ushtruar të drejtën e tij qytetare në kuadër të procesit zgjedhor. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 28, 2025

Bedri Hamza: Shfrytëzoni të drejtën për të votuar, presim një ditë...

Lajme të fundit

Bedri Hamza: Shfrytëzoni të drejtën për të votuar,...

Bedri Hamza, hedh votën e tij

Eskalon situata në një familje në Gjakovë, rrihen...

Kurti: Koalicioni u refuzua, ndaj vendi ka nevojë...