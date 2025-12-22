Albin Kurti për vdekjen e Shemsi Krasniqit – Shemit: Një zë që u bë kujtesë dhe identitet kombëtar
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas ndarjes nga jeta të këngëtarit Shemsi Krasniqi – Shemi, duke e cilësuar atë si një zë që ka hyrë në shtëpitë e shqiptarëve “pa trokitur” dhe që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën shqipe. Në një reagim publik, Kurti ka vlerësuar rolin e Shemit…
ShowBiz
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas ndarjes nga jeta të këngëtarit Shemsi Krasniqi – Shemi, duke e cilësuar atë si një zë që ka hyrë në shtëpitë e shqiptarëve “pa trokitur” dhe që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën shqipe.
Në një reagim publik, Kurti ka vlerësuar rolin e Shemit si vokalist i grupit “Ilirët”, duke theksuar se ai i dha fytyrë një etape të rëndësishme të muzikës sonë dhe i dha publikut ndjenjën e bashkësisë, edhe në kohë ndarjesh dhe largësish.
Sipas Kurtit, me interpretimin e tij kënga u shndërrua në kujtesë, ndërsa kujtesa në këngë, duke veçuar “Xhamadani vija-vija” si një simbol identiteti dhe bashkimi për shqiptarët kudo që ndodhen.
“Ka zëra që nuk janë vetëm art, por gjuhë e përbashkët emocioni shpirtëror. Ata nuk mbarojnë me një lajm, por vazhdojnë sa herë që një këngë ngrihet si flamur në zemër”, ka shkruar Kurti.
Ai ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen e Shemsi Krasniqit, miqtë, bashkëpunëtorët dhe gjithë publikun që e deshi, duke theksuar se humbja e një artisti të tillë është pikëllim mbarëkombëtar.
“Shemi do të dëgjohet përherë, si xhamadan i këngës dhe i shpirtit”, ka përfunduar Kurti.
Shemsi Krasniqi – Shemi u nda nga jeta sot, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar artistike në muzikën shqiptare. /Lajmi.net/