Alarmon kosovari: Mos e kaloni shpejtësinë në Serbi, unë i mora 600 euro gjobë Një qytetar i Kosovës ka kaluar me veturë në Serbi me ç’rast edhe ka bërë thirrje për kujdes. Ai ka thënë se gjatë vozitjes në Serbi ka “thyer rekord” me dënimet që ka marrë. “Ju kisha lut kush vozit neper Serbi mos me kalu 140kmh max 9 blica me kamer edhe te pagesa autobanit i…