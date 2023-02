Akuza se Albulena Haxhiu punësoi në ministri gruan e frizerit të saj, plasin reagimet

Për Brikena Kelmendi – Gashin, gruan e frizerit të njohur, Armend Gashi, viti i ri ka nisur mjaft mbarë. Ajo është punësuar në ministrinë e Drejtësisë, konkretisht në dikasterin për Koordinimin e Procesit për Mbrojtjen Juridike dhe Mbështetjen Financiare të Personave të Akuzuar Potencial në Proceset Gjyqësore pranë Dhomave të Specializuara.

Deri këtu duke çdo gjë në rregull. Por, mjegulla fillon të tretet kur shikohet afërsia e frizerit në fjalë me Vetëvendosjen, e konkretisht ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiu.

Kjo e fundit, veç pak para pak ditëve, reklamonte stilin e ri të flokëve të saj të realizuar në lokalin “Vogue Hair”. Këtë, natyrisht jo përmes profilit të saj në rrjete sociale, por përmes profilit të biznesit të frizerit Armend Gashi.

Ky i fundit, para ca viteve ishte shfaqur me krenari në një fotografi teksa “zbukuronte” edhe liderin e Vetëvendosjes, Albin Kurti.

Mediumi Demokracia e ka publikuar dokumentin e emërimit të Brikena Kelmendi Gashit në Ministrinë e Drejtësisë, me nënshkrimin e klientes së burrit të të punësuarës, hiç më pak se vet ministres Albulena Haxhiu.

Lajmi.net ka kërkuar sqarime nga dikasteri ku është punësuar Kelmendi – Gashi, por nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij artikulli.

Lajmi.net gjithashtu ka kontaktuar edhe me vet frizerin Armend Gashi, pronar i “Vogue Hair”, por në momentin kur gazetari ia ka parashtruar pyetjen, ai e ka mbyllur telefonin.

Reagime në opinion:

Në lidhje me këtë zhvillim veçse kanë nisur reagimet. I pari që e ka lëshuar një të tillë është aktivisti i PSD-së, Nol Nushi. Ky ka thënë se emërimi i gruas së frizerit të Haxhiut në një dikaster kaq të rëndësishëm, shpërfaq formën se si pushteti e sheh shtetin. Më saktësisht, se sa “u intereson atyre për të akuzuarit në Hagë”.

“Albulena e puneson gruan e frizerit te sa ne Departamentin e ndihmes juridike per te akuzuarit e speciales. Kjo kallxon: Qysh e shohin keta shtetin! Sa ja u nine per te akuzuarit ne Hage! Sa i mbajne premtimet!”, ka shkruar Nushi.

Reagim ka pasur edhe nga gazetari Vehbi Kajtazi.

Kajtazi ka rikujtuar bujën e madhe që u pati krijuar në media kur frizeri tjetër, “Kaci” pati aderuar në AAK.

“Jane pase kalle tu e sha Kacin kur pati hy ne AAK. Djali pa asnje kerkese, pos dashurise per Ramushin per shkak se vjen nga nje familje deshmoresh te rene ne luften e Dukagjinit. Tash kur frizeri i Kurtit e Haxhiut perfiton nga ky pushtet, militantat e fshehin koken si strucë”, ka shkruar Kajtazi.

Jane pase kalle tu e sha Kacin kur pati hy ne AAK. Djali pa asnje kerkese, pos dashurise per Ramushin per shkak se vjen nga nje familje deshmoresh te rene ne luften e Dukagjinit. Tash kur frizeri i Kurtit e Haxhiut perfiton nga ky pushtet, militantat e fshehin koken si strucë. — Vehbi Kajtazi (@vehbikajtazi) February 7, 2023

