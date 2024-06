Aktakuzë kundër 23 personave, dyshohen për mashtrim e shpërlarje parash nga “Call Center”

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër 23 të pandehurve.

Sipas Prokurorisë Speciale aktakuza është ngritur kundër 23 personave për rastin e njohur si “Call Center”

“Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, kundër njëzet e tre (23) të pandehurve A.F; K.G; I.L; D.H; M.T; V.K; A.Z; L.H; Ç.Q; F.H; M.K; F.K; I.S; S.P; A.V; A.N; I.XH; A.DH; E:L; A.M; K.R; E.R; Q:I; për rastin e njohur “Call Center ”.

Sipas aktakuzës të pandehurit dyshohet se kanë kryer veprat e penale gjatë viteve 2019 – 2021, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm material, ku si pasojë janë mashtruar qytetarët – shtetas gjerman, përmes qendrave të thirrjes – Call Center, duke investuar nëpër platformat online”,thuhet në njoftim.

Me veprimet e lartcekura të pandehurit dyshohet se kanë kryer disa vepra penale.

“Me veprimet e lartcekura të pandehurit dyshohet se kanë kryer veprat penale: “Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal te organizuar” nga neni 277 lidhur me veprën penale “Mashtrimi” nga neni 323 par.4 lidhur me par. 1 të KPRK-së , “Shpëlarja e parave” nga neni 302 i KPRK-së dhe nenit 56 dhe 57 të Ligjit 05/L-096 mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të terrorizmit dhe “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale” nga neni 380, par.3 lidhur me par. 1, dhe me nenin 31 të KPRK-së”,thuhet tutje në njoftim.

Gjithashtu është theksuar se ky rast është hetuar nga Prokuroria Speciale bashkë me autoritetet gjermane, saktësisht me Prokurorinë Publike në Bamberg-Gjermani./Lajmi.net/