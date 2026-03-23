Aksion i madh policor në Prishtinë, raportohet se është arrestuar “vrasësi” i kërkuar ndërkombëtarisht

Lajme

23/03/2026 13:30

Një person i kërkuar me urdhër arrest ndërkombëtar nga Maqedonia e Veriut raportoet se është arrestuar sot në Prishtinë, pas një aksioni të gjerë policor.

Bëhet fjalë për Faruk Bela, i cili është kapur në rrugën “Muharrem Fejza”, ku në operacion kanë marrë pjesë dhjetëra zyrtarë policorë.

Gjatë arrestimit, Policia i ka sekuestruar edhe një armë zjarri – revole, të cilën e mbante me vete, raporton Sinjali.

I njëjti dyshohet për përfshirje në vrasje dhe aktivitete të krimit të organizuar, ndërsa arrestimi i tij është realizuar në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar të autoriteteve të rendit.

Pas arrestimit, i dyshuari është shoqëruar në stacion policor, ndërsa pritet të vazhdojnë procedurat për ekstradimin e tij.

Artikuj të ngjashëm

March 23, 2026

U sekuestrua një armë zjarri, disa gëzhoja dhe prova tjera –...

March 23, 2026

Aksion kundër dallavereve me patentë shoferë në Prishtinë

March 23, 2026

Haxhiu takon ambasadoren e Kroacisë, flasin për mundësitë për të thelluar...

March 23, 2026

Trump: SHBA-ja do t’i ndalë sulmet ndaj caqeve energjetike të Iranit...

March 23, 2026

​Dy pilotë humbin jetën për përplasjes së një aeroplani me një...

March 23, 2026

Vdes ish-kryeministri francez

Lajme të fundit

U sekuestrua një armë zjarri, disa gëzhoja dhe...

Aksion kundër dallavereve me patentë shoferë në Prishtinë

Haxhiu takon ambasadoren e Kroacisë, flasin për mundësitë...

Trump: SHBA-ja do t’i ndalë sulmet ndaj caqeve...