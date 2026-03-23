Aksion i madh policor në Prishtinë, raportohet se është arrestuar “vrasësi” i kërkuar ndërkombëtarisht
Një person i kërkuar me urdhër arrest ndërkombëtar nga Maqedonia e Veriut raportoet se është arrestuar sot në Prishtinë, pas një aksioni të gjerë policor.
Bëhet fjalë për Faruk Bela, i cili është kapur në rrugën “Muharrem Fejza”, ku në operacion kanë marrë pjesë dhjetëra zyrtarë policorë.
Gjatë arrestimit, Policia i ka sekuestruar edhe një armë zjarri – revole, të cilën e mbante me vete, raporton Sinjali.
I njëjti dyshohet për përfshirje në vrasje dhe aktivitete të krimit të organizuar, ndërsa arrestimi i tij është realizuar në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar të autoriteteve të rendit.
Pas arrestimit, i dyshuari është shoqëruar në stacion policor, ndërsa pritet të vazhdojnë procedurat për ekstradimin e tij.