Aksident i rëndë trafiku në mes të tri veturave në rrugën Drenas–Komoran
Një aksident trafiku ka ndodhur para pak minutash në rrugën Drenas-Komoran. Sipas pamjeve në aksident janë përfshirë tri vetura. Ende nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar nga ky aksident. Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin. Më poshtë mund të shihni pamje nga aksidenti.
