Aksident i rëndë në Shqipëri, vdes 32 vjeqari nga Kosova

Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur sot në Shqipëri, në rrugën FushëKrujë-Vlorë.

Viktima nga ky aksident është një shtetas i Kosovës, nga komuna e Lipjanit, shkruan lajmi.net.

Për rastin ka shprehur ngushëllime edhe kryetari i Lipjanit, Imri Ahmeti.

“Lajm i trishtë për vdekjen e parakohshme të Gëzimit, dhembje për të gjithë qytetaret e komunës tonë e më gjerë. E nderuara familje Rizani, Në këtë ditë tejet të vështirë, pranoni ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e më të dashurit tuaj. Jo vetëm familja, por të gjithë qytetarët e Komunës së Lipjanit bashkëndjejmë dhimbjen me familjarët, shokët, miqtë dhe të gjithë ata të cilët e njohën Gëzimin”, ka shkruar Ahmeti në telegramin e ngushëllimit.

Policia në Shqipëri e ka konfirmuar rastin, dhe ka treguar se aksidenti ka ndodhur sot gjatë orës 07:20.

“Më datë 15.01.2024, rreth orës 07:20, te kthesa e Rinasit në drejtim të Fushë-Krujës, janë përplasur automjeti tip “Benz”, me drejtues shtetasin A. B., 53 vjeç, automjeti kamion “Volvo”, me drejtues shtetasin A. R., 45 vjeç, dhe automjeti tip “Skoda”, me drejtues shtetasin G. R., 32 vjeç”, thuhet në njoftimin e Policisë së Shqipërisë. /Lajmi.net/