Aksident i rëndë në rrugën Kaçanik-Ferizaj, përfshihen 4 vetura

07/11/2025 17:24

Një aksident i rëndë ka ndodhur para pak minutash në rrugën Kaçanik-Ferizaj.

Sipas pamjeve në aksident janë përfshirë 4 vetura.

Ende nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar nga ky aksident.

Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin.

Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës dhe është në pritje të një konfirmimi zyrtar.

