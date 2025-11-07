Aksident i rëndë në rrugën Kaçanik-Ferizaj, përfshihen 4 vetura
Lajme
Një aksident i rëndë ka ndodhur para pak minutash në rrugën Kaçanik-Ferizaj.
Sipas pamjeve në aksident janë përfshirë 4 vetura.
Ende nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar nga ky aksident.
Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin.
Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës dhe është në pritje të një konfirmimi zyrtar.