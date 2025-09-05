Aksident i rëndë në Malishevë, dyshohet për viktima

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në Astrazub të Malishevës. Dy vetura janë përplasur rëndë mes vete buzë anësores së njërës korsi të rrugës. Sipa portalit lokal “KlinaI Info”, dyshohet se për pasojë të aksidentit kanë ndërruar jetë dy persona. Në vendin e ngjarjes kanë arritur njësitet policore, që po hetojnë rastin.

05/09/2025 17:01

