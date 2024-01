Acar në vikend, reshje bore dhe temperatura të ulëta Vikendi i kësaj jave pritet të vij me reshje bore dhe temperatura shumë të ulëta. Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror – ASHNA, ka paralajmëruar se temperaturat do të bien -07°C deri në -03°C. Në njoftimin e ASHNA, thuhet se temperaturat maksimale do të jenë nga -02°C në 01°C, ndërsa erërat e furishme kryesisht veriore…