​Abdixhiku takon Taravarin, dënojnë manovrat destabilizuese të Serbisë në Kosovë Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka takuar kryetarin e Gostivarit, Arben Taravarin, me të cilin biseduan për nxitjen e bashkëpunimit mes partive të qendrës së djathtë në rajon. Taravari ka thënë se me Abdixhikun, dënuan manovrat destabilizuese të Serbisë, në Kosovë. “Kënaqësi të takohem me Lumir Abdixhikun. Ne dënuam manovrat destabilizuese të Serbisë në Kosovë.…