AAK publikon listën për asamble në Kamenicë

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Dardanës, Faton Jakupi, sot ka publikuar listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale. “Me njerëz të përkushtuar, me zemër dhe vizion, të gatshëm për të punuar me ndershmëri dhe vendosmëri për të ardhmen e Dardanës. Bashkë për punë të mëdha dhe ndryshime që i shërbejnë qytetarëve!”,…

Lajme

25/08/2025 20:20

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Dardanës, Faton Jakupi, sot ka publikuar listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale.

“Me njerëz të përkushtuar, me zemër dhe vizion, të gatshëm për të punuar me ndershmëri dhe vendosmëri për të ardhmen e Dardanës. Bashkë për punë të mëdha dhe ndryshime që i shërbejnë qytetarëve!”, ka deklaruar Jakupi, duke prezantuar ekipin e tij.

Artikuj të ngjashëm

August 25, 2025

Osmani takohet me Presidentin austriak, diskutime për forcimin e marrëdhënieve Kosovë–Austri...

Lajme të fundit

Osmani takohet me Presidentin austriak, diskutime për forcimin...

Gërvalla nuk e pranon që familjarët e Pacollit...

Gërvalla: Qytetarët na kanë kërkuar të mos e...

AVONET: Qeveria të i mbaj duart larg nga gazetarët e RTK-së