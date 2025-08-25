AAK publikon listën për asamble në Kamenicë
Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Dardanës, Faton Jakupi, sot ka publikuar listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale. “Me njerëz të përkushtuar, me zemër dhe vizion, të gatshëm për të punuar me ndershmëri dhe vendosmëri për të ardhmen e Dardanës. Bashkë për punë të mëdha dhe ndryshime që i shërbejnë qytetarëve!”,…
Lajme
Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Dardanës, Faton Jakupi, sot ka publikuar listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale.
“Me njerëz të përkushtuar, me zemër dhe vizion, të gatshëm për të punuar me ndershmëri dhe vendosmëri për të ardhmen e Dardanës. Bashkë për punë të mëdha dhe ndryshime që i shërbejnë qytetarëve!”, ka deklaruar Jakupi, duke prezantuar ekipin e tij.