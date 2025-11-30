AAK garon e vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Sonte në ora 23:59 përfundojnë afatet e periudhave të ndryshme për subjektet politike lidhur me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Deri më tani 18 subjekte politike kanë plotësuar formularin e certikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, konfirmoi Valmir Elezi…

Lajme

30/11/2025 22:19

Sonte në ora 23:59 përfundojnë afatet e periudhave të ndryshme për subjektet politike lidhur me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025.

Deri më tani 18 subjekte politike kanë plotësuar formularin e certikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, konfirmoi Valmir Elezi nga KQZ.

Subjekti i 18-të është AAK (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës), e cila është regjistruar e vetme për zgjedhjet e 28 Dhjetorit.

Artikuj të ngjashëm

November 30, 2025

Guxo pas zyrtarizimit të koalicionit me VV-në: Reflekton vullnetin tonë të...

Lajme të fundit

Guxo pas zyrtarizimit të koalicionit me VV-në: Reflekton...

PZAP rrëzoi vendimin e KQZ-së, Murati: Me deklarata...

Policia jep detaje për vrasjen e biznesmenit në Elbasan

Polici humb këmbën, shteti ende pa sigurim shëndetësor