AAK garon e vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Sonte në ora 23:59 përfundojnë afatet e periudhave të ndryshme për subjektet politike lidhur me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025.
Deri më tani 18 subjekte politike kanë plotësuar formularin e certikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, konfirmoi Valmir Elezi nga KQZ.
Subjekti i 18-të është AAK (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës), e cila është regjistruar e vetme për zgjedhjet e 28 Dhjetorit.