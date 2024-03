“A je ardhë malit a asfaltit?” – Kuliqi për fjalët që Adem Jashari ia tha Naim Tërnavës: S’kam punë me juve

Epopeja e UÇK-së po shënohet tash e dy ditë në Prekaz ku dhanë jetën komandanti Adem Jashari dhe familja e tij.

Gjatë vizitave të shumta në Prekaz, gazetarja e lajmi.net Rinë Haziri ka biseduar prej afër me persona të afërt të Adem Jasharit.

Një ndër ta është edhe Halil Kuliqi i cili tregoi për vizitat që i janë bërë komandantit me kërkesën për t’u dorëzuar.

“Ora 11 kishin pas ardhë Rexhep Boja, Naim Tërnava edhe një gazetar i fesë islame. Te oxhaku ka qenë ul Shaban Jashari, një fëmijë i vogël ka qenë në këmbë edhe Hamëz Jashari ka qenë te parmaku ul. Adem Jashari ka hy dy hapa brenda odes edhe ka thënë a jeni si jeni burra”, ka treguar Kuliqi për takimin mes Adem Jasharit e Naim Tërnavës.

Kuliqi ka treguar edhe për bisedën e zhvilluar mes tyre.

“Kah jeni ardhë ti Rexhep edhe ti Naim, a jeni ardhë malit a asfaltit? Thanë jena ardhë asfaltit. A i keni ra për Komoran? i pyti Ademi, po thanë ata dy. Kah doni mu kthy, malit a asfaltit? Asfaltit thanë Rexhepi e Naimi. Ademi i pyeti a bini per Komoran, po thanë te dytë. S’kam punë me juve ju tha Ademi u kthy mbrapa edhe u dal”, tregon Halil Kuliqi.

Ai thotë se gjatë gjithë qëndrimit të Naimit deri në ora 18:00 nuk e ka fol Adem Jashari asnjë fjalë.

“Ata janë ardh me mision, me mision u ardh Ibrahim Rugova, me mision u ardh Azem Vllasi. Azem Vllasi u ardh me një shok të vetin këtu në Prekaz me ju than dorëzohuni’, ka shtuar Halil Kuliqi bashkëpunëtor i Adem Jasharit.

Video e plotë: