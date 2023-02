191 raste aktive me koronavirus në Kosovë Në Kosovë janë aktualisht 191 raste aktive me COVID- 19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, në raportin e fundit ka njoftuar se janë realizuar 198 testime, prej të cilave 37 persona janë konfirmuar me Covid-19. Sipas institutit, 21 persona janë shëruar. Ndërsa, 18 të tjerë janë të hospitalizuar.