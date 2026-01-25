19-vjeçarja nga Kosova mahnit në skenën e “The Voice of Finland” me zërin e saj

25/01/2026 20:34

Vetëm 19 vjeçe, por me një zë që rrëmben vëmendjen që në notën e parë.

Hana Orllati nga Kosova ka ndezur emocionet në skenën e “The Voice of Finland”, duke mahnitur jurinë dhe publikun me interpretimin e saj fantastik.

Me këngën “How I Was Supposed To Live Without You”, Hana Orllati arriti të kalojë me sukses fazën e parë të kësaj gare prestigjioze këndimi, duke dëshmuar se talenti i saj nuk njeh kufij.

Zëri i saj i fuqishëm, u prit me reagime entuziaste nga publiku dhe juria.

Rruga e Hanës me muzikën ka nisur herët.

Që në fëmijëri ajo ka qenë e lidhur ngushtë me artin, ndërsa në moshën vetëm 10-vjeçare ka marrë pjesë në “The Voice of Albania”.

Përveç kësaj, ajo ka performuar në shumë koncerte për fëmijë në Kosovë.

