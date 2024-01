19-vjeçarit në Ferizaj i gjendet drogë e armë, arrestohet

Një 19-vjeçar në Ferizaj me inicialet L.K është arrestuar për posedim të drogës.

Policia ka njoftuar se rreth orës 17:30 ka ndaluar të njëjtin në rrugën ‘’Ramadan Rexhepi’’ në Ferizaj dhe tek ai ka gjetur një paketim letre me marihuanë.

Pas bastisjes, të njëjtit i është gjetur edhe një pistoletë e gjësende të tjera, transmeton lajmi.net.

“I dyshuari është shoqëruar në stacionin e policisë në Ferizaj dhe janë njoftuar njësia për hetimin e narkotikëve, ndërsa pas intervistimit nga policët hetues, me vendim të prokurorit kujdestar është bastisur shtëpia e tij, ku është gjetur një armë zjarri ( pistoletë) me 11 fishekë, ndërsa në oborr janë gjetur edhe dy qese të substancës narkotike me marihuanë, me peshë gjithsej 20.80 gram, dy mulli për bluarje dhe një pako letra për mbështjellje të marihuanës”, thuhet në njoftim.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë për procedura tjera hetimore.