18 vrasje e mbi 2 mijë e 400 raste të dhunës në familje gjatë këtij viti – Policia publikon të dhënat për veprat penale gjatë 2025-tës

Lajme

30/12/2025 17:31

Policia e Kosovës, ka publikuar të dhënat e vreprave penale gjatë vitit 2025.

Sipas njoftimit të Policisë, gjatë periudhës janar-20 dhjetor janë iniciuar mbi 26 mijë raste për vepra penale, 3.54 për qind më pak se në periudhën e njëjtë në vitin 2024.

 

Sipas policisë sivjet kanë ndodhur 18 vrasje, një më shumë se në vitin e kaluar.

Policia ka dhënë detaje edhe për llojin e substancave narkotike të konfiskuara.

Sipas të dhënave, Policia në periudhën janar- nëntor të këtij viti ka grirë dhe sekuestruar asete në vlerë mbi 112 milionë euro.

