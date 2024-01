18-vjetori i vdekjes së ish-presidentit Rugova, kjo është agjenda e presidentes Në 18-vjetorin e vdekjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova, presidentja Vjosa Osmani nesër do të bëjë homazhe tek varri i tij. Ndërkaq, me fillim nga ora 11:00 Osmani do të marrë pjesë dhe do të mbajë fjalim në Akademinë Përkujtimore. “Në orën 09:30, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, bën homazhe te varri i Presidentit…