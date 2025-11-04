18-vjeçari nga Ratkoci vdes pas një aksidenti jashtë Kosovës
18-vjeçari, Edmond Morina, i cili jetonte jashtë Kosovës, ka vdekur tragjikisht pas një aksidenti. Kështu ka njoftuar faqja e fshatit të Ratkocit, prej nga dhe ishte i ndjeri. “Lajm i dhimbshëm na vjen nga mërgimi: Me dhembje njoftojmë pas një aksidenti tragjik ka ndërruar jetë, Edmond Morina lindur me 10.06.2007. Lidhur me kohën dhe vendin…
Lajme
