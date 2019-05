Sipas zyrtarëve të ngjitjeve, shumica e viktimave e kanë humbur jetën për shkak të dobësisë fizike, lodhjes së tepërt dhe vonesave gjatë rrugës për tu ngjitur në majën 8850 metra të lartë.

Robin Fisher, 41 vjeç, vdiq në të ashtuquajturën “zonë e vdekjes”, e cila njihet për nivelin e vogël të oksigjenit. Lajmin e bëri të ditur Mira Acharya, zyrtare e departamentit për turistë. Ai është personi i tetë që humbi jetën në sezonin aktual të ngjitjeve, i cili përfundon këtë muaj.

“Ai vdiq për shkak të dobësisë pas ngjitjes së gjatë dhe lëshimit të vështirë. Ai ishte duke u lëshuar së bashku me ndihmësit vendës kur papritmas u alivanos”, shtoi ajo.

Garret Madison nga kompania “Madison Mountaineering”, e cila i sponsorizon alpinistët që ngjiten në Majën e Everestit, tha se shumë prej tyre nuk ishin të kualifikuar dhe të pajisur si duhet. Sipas tij, ata nuk e kishin përkrahjen e nevojshme për t’u ngjitur dhe për tu lëshuar në mënyrë të sigurt.

“Nëse ata do të ishin së bashku me një ekip të fuqishëm dhe me përvojë, ka gjasa që do të kishin shpëtuar, por me përkrahje minimale, gjërat vështirë kthehen në vendin e duhur kur diçka nuk shkon mirë”, tha ai.

Maja e Everestit mund të arrihet edhe përmes rrafshnaltës së Tibetit dhe ka pasur raportime se edhe nga ajo pjesë ka pasur viktima sivjet, shkruan “Reuters”.