17-vjeçarja rrëfehet për përballjen me Rita Orën në Australi: S’e besoja që ajo do më fliste shqip Bukuroshja nga Kosova, e lindur dhe rritur në Australi, Sihana Haxhnikaj, tërhoqi vëmendje të madhe gjatë këtyre ditëve në rrjete sociale e mediat shqiptare. 17 vjeçarja është bërë pjesë e spektaklit “The Voice Australia”, duke sjellë hitin e Miley Cyrus, “Nothing Breaks Like A Heart”, ndërkohë që në juri ndodhet një tjetër artiste shqiptare me…