17 raste të reja me COVID-19 në Kosovë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 17 raste të reja me COVID-19. Gjatë këtyre orëve nuk është regjistruar asnjë viktimë, teksa është shëruar 1 pacient. Ndërsa, tre pacientë të prekur me COVID-10 janë hospitalizuar. Numri i rasteve aktive me COVID-19 në vend është 80 raste./Lajmi.net/