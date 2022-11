16-vjeçari vdiq në rrethana të paqarta në Junik Afishet i vendosën gjithandej në fshatin Studenicë të Istogut. Me to, familja Ramqaj njofton se djali i tyre, Diloni, ndërroi jetë një natë më parë në Stan te Gropa e Erenikut në Junik. Aty, i riu kishte shkuar që të punonte për pastrim të disa vilave së bashku me disa të afërm të tjerë, e…