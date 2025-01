16 vjeçari me prejardhje nga Mitrovica së shpejti pritet t’i bashkohet skuadrës portugeze, Rio Ave

Lajmin e ka bërë të ditur gazetari sportiv, Fabrizio Romano, i cili tha se Ferati, pavarësisht interesimit nga klubet italiane dhe gjermane, do t’i ndjek planet e “Marinakis Group” që ka aksione në disa klube, përfshirë Nottingham Forest, Olympiacosit në Greqi dhe Rio Aves në Portugali.

Deri më tani, Ferati ka luajtur për klubin suedez Utskiktens, ku u transferua nga IFK Gothenburgu.

Ai po ashtu ishte ftuar në ndeshjet e nëntorit që të luaj për Shqipërinë U17, teksa në “Transfermarket” vlera e tij është 100 mijë euro.

🚨🇸🇪 Marinakis Group have agreed deal for 16 year old Swedish midfielder Dijar Ferati to initially join Rio Ave.

Despite interest from Italian and German clubs, Ferati’s set to join Rio Ave to follow plans of Marinakis Group. pic.twitter.com/NDhoyDONkf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025