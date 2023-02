16 shkurt 2008: Nga PDK publikojnë fotografinë teksa Thaçi përgatitej për ditën historike

Nesër Kosova shënon 15 vjetorin e Pavarësisë së saj.

Nga Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë harruar ta përmendin njërin prej figurave kryesore në proceset historike që nga lufta deri tek shpallja e pavarësisë e pas saj, ish-presidentin Hashim Thaçi, i cili edhe e kishte lexuar deklaratën e Pavarësisë shkruan lajmi.net.

Ish-kryetari i Rinisë së PDK-së, Vivianit Fejza, ka publikuar një fotografi të Thaçit, saktësisht 15 vjet më parë, më 16 shkurt të 2008-ës, në një zyrë teksa finalizoheshin përgatitjet e fundit për ditën historike, të nesërmën e 17 shkurtit.

“16 shkurt 2008, duke e finalizu deklaraten e pavaresise se shtetit me simpatik ne bote. Nata e fundit, para dites se madhe te pavaresise se Kosoves.Faleminderit Zot qe me mundesove te jetoja ne epoken me te mire te popullit tim”, shkruan Fejza. /Lajmi.net/