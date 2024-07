16 organizata joqeveritare dhe disa aktivistë kërkojnë dorëheqjen e Bordit të RTK-së

16 organizata së bashku me disa aktivistë përmes një komunikate për media kanë kërkuar që bordi i Radio Televizionit të Kosovës (RTK) të japë dorëheqje, duke thënë se publikimi i artikullit “Slobodna Bosna” të Bosnjës i cili pastaj është publikuar në RTK ku akuzohen dy media online se janë nën “kontroll” të Serbisë dhe presidentit të saj Aleksandër Vuçiq “është narrativë e ushqyer nga Lëvizja Vetëvendosje”

Sipas tyre, qëllimi është denigrimi i gazetarëve e që përbën rrezik për sigurinë e tyre.

“Në vend se të suspendonte të gjithë përgjegjësit për lëshimin e kësaj dezinformate, Bordi i RTK-se u mjaftua me një shprehje të “keqardhjes” për artikullin në fjalë dhe formimin e një komisioni për të “sqaruar situatën” duke mos u distancuar apo kërkuar falje. Është tejet shqetësues fakti që artikullin diznformues të publikuar nga RTK-ja, bordi e ka cilësuar si “kontravers” dhe ka deklaruar të pavërteta se kinse RTK nuk ka përmendur emrat e mediumeve”, thuhet në reagim.

Pas situatës së krijuar me rastin e publikimit të artikullit “Slobodna Bosna” (Bosnja e Lirë), të transmetuar në RTK, Organizatat joqeveritare dhe aktivistët e poshtëshënuar kërkojnë dorëheqjen e Bordit të RTK-së për mungesë të pavarësisë dhe profesionalizmit në ushtrimin e mandatit të tyre.

Përtej ngjarjes së fundit, një sërë zhvillimesh tjera kanë ndodhur në RTK që japin indikacione të qarta që bordi i transmetuesit nuk funksionon më i pavarur nga partia në pushtet. Këtu përfshihen detyrimi i ish drejtorit gjeneral Shkumbin Ahmetxhekaj që të dorëhiqet dhe ushtrimi i presionit ndaj tij, krijimi i një praktike të publikimit të informacioneve që shkelin standardet etike dhe ligjore siç ishte informacioni për dyshimet për atentate ndaj udhëheqësve të pushtetit, publikimi i videove të ndryshme që i ndihmojnë narratives qeveritare e deri tek lajmet si ky i fundit që për qëllim nuk e kanë informimin e publikut por bërjen e propagandës pro qeveritare.

Rrjedhimisht, ne konsiderojmë që bordi i RTK-së duke bërë lëshime të njëpasnjëshme ka lejuar shtrirjen e dorës së pushtetit në transmetuesin publik dhe nuk gëzon më kredibilitetin dhe pavarësinë e nevojshme për të vazhduar tutje mandatin e tyre dhe duhet të dorëhiqen nga pozitat e tyre.

Njëkohësisht i bëjmë thirrje Lëvizjes Vetëvendosje që të ndalë luftën e ashpër kundër mediave dhe gazetarëve që ka rezultuar me rënien e Kosovës 19 vende në indeksin e Reporterëve pa Kufij.

Organizatat dhe aktivistët nënshkrues:

Lëvizja FOL

Kosovo Law Institute

Kosova Democratic Institute / Transparency International Kosova

Iniciativa per Progres – INPO

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK

Prishtina Institute for Political Studies – PIPS

Democracy Plus

Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion – QIKA

Institute for Development Policy (INDEP)

EPIK Institute

Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED)

Imer Mushkolaj

Flutura Kusari

Agon Maliqi

Institute for Social Policy “Musine Kokalari”

sbunker

Democracy for Development (D4D)

Grupi për Studime Juridike dhe Politike.