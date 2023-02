15 vjet raporte diplomatike me Gjermaninë, Rohde: Do t’ju mbështesim, këshillojmë dhe kritikojmë

Rohde ka thënë se Gjermania do të vazhdojë t’i ofrojë Kosovës mbështetje, këshilla dhe kritika konstruktive.

“Gjermania do të vazhdojë të ofrojë mbështetje, këshilla dhe kritikë konstruktive. Objektivi ynë i përbashkët: Ta bëjmë Kosovën një storie suksesi”, ka shkruar Rohde.

15 years of diplomatic relations, 15+ years of cooperation and friendship between 🇩🇪 & 🇽🇰. Glad to have @OEGJK_KDWV by our and 🇽🇰 side for over 10 years! pic.twitter.com/Ks2jyuQhgo

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) February 22, 2023