15 ditë nga zgjedhjet, KQZ nuk jep datë se kur fillon numërimi i votave me postë

Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi ka mbajtur sot një konferencë për media.

Para mediave, Elezi ka njoftuar në lidhje me numërimin e votave të diasporës dhe atyre të personave me nevoja të veçanta si dhe votave me kusht.

Ai nuk ka dhënë një datë të saktë se kur do të filloj numërimi i këtyre votave, pasi siç ka thënë Elezi, KQZ-ja po e bën “skanimin e listës së votuesve të nënshkruar në vendvotimet e rregullta me qëllim të krahasimit me votuesit nga vendvotimet me kusht”.

“Procesi i numërimit të votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votave nga votimi jashtë Kosovës do të fillojë brenda disa ditësh”, tha Elezi. /Lajmi.net/